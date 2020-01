Acidente causa morte na BR 163

Edição MS/Via WhatsApp A colisão envolveu dos Fiat Uno e uma carreta

Uma colisão entre dois veículos de passeio e uma carreta causou a morte de uma pessoa na madrugada desta terça-feira (28). O acidente que ocorreu na BR-163 e ainda deixou dois feridos.



Segundo o Edição MS, a colisão aconteceu no quilômetro 647, entre Rio Verde e São Gabriel do Oeste, e ainda não há muitas informações sobre a colisão. Por volta das 3 horas da madrugada dois Fiat Uno colidiram.



Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e acabou morrendo no local do acidente, as outras duas foram socorridas por uma equipe da CCR MSVia, uma delas seria uma mulher e teria sofrido apenas ferimentos leves.