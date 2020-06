Academias reabertas em MS já recuperaram 47% dos alunos

Agência Brasil Academias foram reabertas após decisão do STF

Mato Grosso do Sul foi um dos estados com a menor perda de alunos: 51,5%. O único estado que teve queda menor foi Santa Catarina, com 50,7%. Já na questão de recuperação de alunos após a reabertura, o Mato Grosso do Sul apresentou um cenário otimista, mas um pouco atrás dos demais locais analisados. Foram conquistados ou reconquistados 46,8% de alunos após a reabertura.

Em algumas cidades sul-mato-grossense desde o final de abril algumas academias já tiveram o alvará de seus governos para reabrir com os devidos cuidados. Para entender como esse segmento econômico têm se comportado diante da reabertura, a startup de gestão de negócios fitness Tecnofit fez um grande levantamento. Segundo a assessoria com mais de 3 mil clientes em todo o território nacional, a Tecnofit monitorou esses negócios fitness desde o início da quarentena e também observou como foi a retomada deles em onze Estados que iniciaram a reabertura. Um desses estados foi Mato Grosso do Sul. O resultado é que apesar das academias, estúdios e centros de treinamento do local terem perdido em média 51,5% dos seus alunos, após a retomada das atividades a recuperação de clientes foi de 46,8%.

O levantamento da reabertura foi coletado entre 27 de abril e 31 de maio, e a análise dos números teve a parceria dos especialistas e consultores em gestão de academias Luis Amoroso e Herbert Oliveira. Os onze Estados analisados foram escolhidos porque tiveram cidades em que a retomada das atividades das academias foi autorizada. São eles: Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre esses onze estados a média de perda de alunos ficou em 57% e a recuperação em 50,2%.