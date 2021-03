A vacinação em idosos serão dividas por turno

Divulgação/PMCG Vacinação

A estratégia é uma forma de organizar o fluxo nos locais de imunização, já que a partir de agora o público será cada vez maior. A partir desta quarta-feira (24) a vacinação de idosos será dividida por turnos de acordo com a faixa etária.

“Há muita gente que busca as unidades somente no início da manhã, assim que abre há pontos que já estão com filas enormes. Não há necessidade disso, a distribuição de vacinas é feita com um número maior do que o público estimado. Ninguém ficará sem vacina”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

De acordo com a assessoria, com esta nova divisão, o público que deverá ser imunizado amanhã terá dois horários diferentes para buscar as unidades. Quem tem 70 anos será vacinado no período matutino e os idosos de 69 anos deverão receber as doses no período da tarde.

O mesmo deverá acontecer na quinta-feira (25), quando serão vacinados os idosos de 68 anos pela manhã e os de 67 anos no período vespertino.