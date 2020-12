A partir de 2021 documento dos veículo será totalmente digital

Divulgação/Detran Documento

A partir do próximo dia 4 de janeiro, a documentação de veículos sofrerá alteração em todo o País com a união do Certificado de Registro Veicular (CRV) e do CRLV Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) em um só documento e em formato digital, o CRLV-e, por determinação do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).

A inovação promete mais segurança aos proprietários de veículos com um documento marcado por um QR Code e que poderá ser usado tanto no formato digital quanto ser baixado e impresso em papel comum, a qualquer hora e em qualquer lugar.

A diretora de Veículos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Loretta Figueiredo, destaca que, em um primeiro momento, a mudança poderá gerar dúvidas, já que ela implica no fim do documento em papel moeda. “As pessoas estão habituadas a ter o recibo naquele papel verde, como algo de muito valor. Há receio até mesmo no ato do preenchimento, porque no caso de rasura, o proprietário precisa tirar uma segunda via e pagar a mais por isso. Com o novo formato, isso chega ao fim porque o processo de preenchimento do documento unificado será feito diretamente no sistema do Detran”, explicou.

De acordo com a assessoria, a Resolução nº 809 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) dispõe sobre os requisitos necessários para a emissão do CRV e do CRLV e comprovante de transferência por meio digital.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, Diretor Presidente do Detran-MS, essas mudanças demonstram a revolução digital dos Detrans. “Sabemos que toda mudança traz impactos, mas trata-se de um importante momento de evolução e desburocratização do sistema, que passa a ter seu funcionamento em formato digital”, finalizou.

Atualmente, o valor para quem precisa da segunda via do CRV é de R$ 414,76, além da vistoria de R$ 177,45. A partir do próximo ano, o proprietário poderá emitir o documento sem nenhum custo.