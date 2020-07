"A gente colhe o que planta", diz Marquinhos sobre Covid-19

Reprodução/Facebook "A gente colhe o que planta", diz Marquinhos sobre prevenção

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), voltou a cobrar a população para seguir as medidas de isolamento e distanciamento social, visando frear o avanço do novo coronavírus. Em uma live pelas redes sociais, Trad disse que "a gente colhe o que planta", referindo-se ao crescimento da doença nos últimos dias provocado pela desobediência dos cidadãos aos decretos biossanitários.

"Grande parcela da população afroxou as medidas de contenção, como uso de álcool gel ou de máscaras faciais", afirmou o prefeito.

Segundo a prefeitura, Campo Grande já registra 3.164 casos e 22 mortes. Essa é a menor taxa de letalidade percentual na comparação entre todas as capitais do país, no entanto, Trad fez uma ressalva: "Como se orgulhar de um exemplo com 22 velórios? Não há", afirmou.

Com relação ao toque de recolher do último fim de semana, o prefeito afirmou que 74 estabelecimentos foram fechados pelos fiscais.