Modelo é oferecido em três versões, todas com motor turbo de 125 cavalos de potência

Sérgio Dias Kardian é o melhor Renault produzido no Brasil

Em março a Renault iniciou a comercialização do Kardian no Brasil e agora o modelo fez a sua estreia na nossa garagem. Oferecido em três versões equipadas com motor turbo e preço a partir de R$ 112.790,00, o modelo chega com o desafio de competir com os Volkswagen Nivus e Fiat Pulse.

As versões de entrada Evolution, intermediária Techno e topo Première Edition são equipadas com o novo motor turbo 1.0 de três cilindros com injeção direta, que entrega 125 cavalos de potência e 220 Nm de torque. Nesse link https://youtu.be/Eu83LWA1Lfo é possível conferir um vídeo com o modelo.

A linha Renault Kardian ainda conta com sistema Stop & Star e câmbio automático de seis velocidades com dupla embreagem EDC, que podem ser trocadas manualmente usando as paletas tipo borboleta, localizado atrás do volante.

No design a grade frontal do Renault Kardian é baseada no formato de losango e exibe desenhos em formato de diamante, graças aos vários pequenos losangos com efeito 3D, cujos reflexos são acentuados pela cor preta com acabamento Black Piano na parte de trás.

O logo “Nouvel’R” da marca Renault, presente pela primeira vez em um modelo do mercado internacional no Kardian, recebe destaque no centro desta moldura, como se fosse uma pedra preciosa incrustrada.

As rodas são diamantadas de alumínio com 17 polegadas. Bicolores, elas misturam o alumínio preto e brilhante com várias pequenas facetas diamantadas, criando um contraste de luminosidade.

Parte integrante da nova identidade de marca da Renault, a assinatura luminosa do Kardian apresenta dois módulos de cada lado, na frente. O módulo superior apresenta uma faixa estreita com os faróis de rodagem diurna e os piscas, todos de LED, criando um efeito esculpido e moderno.

O módulo inferior também apresenta faróis full LED, que otimizam o conforto ao dirigir e conferem um visual único ao Kardian. A cor totalmente branca dos faróis de LED oferece melhor visibilidade e mais segurança nos trajetos.

A traseira exibe a assinatura luminosa que caracteriza os modelos da Renault, com as lanternas em formato de C. Associadas ao design do porta-malas com 410 litros e a antena tubarão, estas lanternas são um dos destaques do modelo.

O SUV é equipado com barras de teto inteligentes: montadas no sentido longitudinal, elas podem ser transformadas em barras transversais. Com o auxílio de uma ferramenta específica, a mudança da posição se torna uma tarefa bastante simples. Estas barras podem suportar até 80 quilos de carga e são apresentadas em um tom de cinza prateado, a mesma cor dos protetores dianteiro e traseiro do cárter.

No interior, o console mais alto do Renault Kardian tem uma capacidade de oito litros para a armazenagem de objetos, integrando um apoio de braço e quatro entradas USB, duas na frente e duas para os passageiros traseiros. Ele também oferece um espaço especialmente dedicado ao smartphone, com um sistema de recarga por indução sem fio.

Seu painel de instrumentos digital de sete polegadas tem design moderno e sua interface apresenta todas as informações sobre a condução, permitindo uma navegação fluida entre as diferentes visualizações.

A central multimídia oferece oito opções de cores para o fundo da tela, que se harmoniza com as lâmpadas de LED presentes nos painéis das portas dianteiras, valorizando o design interno. O ambiente luminoso escolhido também é replicado na tela multimídia.

Outro diferencial tecnológico do Renault Kardian é a tela multimídia de oito polegadas, com design flutuante e bordas finas. O sistema multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay via conexão com ou sem fio, permitindo que os aplicativos de condução e entretenimento do smartphone sejam utilizados diretamente na tela. Esta central multimídia oferece uma resposta rápida aos comandos do usuário.

Para proporcionar ainda mais emoções e sensações ao condutor, esta tela também oferece acesso às regulagens do sistema MULTI-SENSE. Assim, o comportamento e o ambiente a bordo do veículo mudam de acordo com a vontade do condutor, que pode escolher entre três modos de condução: Eco, Sport e MySense.

O Renault Kardian conta ainda com tecnologias avançadas de assistência ao motorista. A sensação de segurança proporcionada pela posição de dirigir mais alta é complementada pelos equipamentos de segurança passiva, como os seis airbags e a estrutura da carroceria reforçada para reduzir o impacto dos choques no caso de uma colisão.

O Renault Kardian é comercializado em cinco tons de carroceria: branco Glacier, cinza Etoile, cinza Cassiopée, preto Nacré e a inédita cor laranja Energie, cuja potência é equilibrada pelo teto preto em dois tons. As barras de teto e os protetores de cárter dianteiro e traseiro em tom de cinza prateado dão ainda mais destaque ao laranja da carroceria e a cor preta do teto.

Notas Rápidas, por Sérgio Dias

Pioneer apresenta subwoofer para carros pequenos e picapes

A Pioneer apresenta para o mercado brasileiro o alto-falante subwoofer TS-SW2590BR, modelo com 10 polegadas e que entrega graves e volume diferenciados graças à eficiência do seu sistema e tamanho ultracompacto, seguindo a tendência do mercado automotivo.

Pioneira na fabricação de produtos eletrônicos de áudio e vídeo, a Pioneer foi fundada em 1938, em Tóquio, Japão. O novo alto-falante subwoofer TS-SW2590BR tem preço a partir de R$ 679,00 e só é encontrado e adquirido através dos seus parceiros oficiais, pois a Pioneer não possui loja on-line e não realiza venda direta em nenhum tipo de plataforma.

Busscar revela novo ônibus da família NB1

A encarroçadora de ônibus Busscar apresenta ao mercado o Panorâmico DD, novo ônibus rodoviário que compõe a família NB1. O modelo double decker traz novidades para o segmento, como o itinerário eletrônico centralizado entre os para-brisas, faróis auxiliares superiores de longo alcance e central elétrica com acesso externo.

“Seguindo o conceito dos modelos Vissta Buss 345 e Vissta Buss 365, que deram início à família NB1, o novo Panorâmico DD ditará tendências e representará uma nova fase promissora para a Busscar”, comenta Marcelo Ruas, sócio-administrador da Busscar.

Inscrições abertas para o “Talento VW Design 2024”

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo Talento VW Design 2024, que neste ano traz o tema “Crie_seu_espaço”. Para concorrer ao estágio de um ano no Estúdio de Design da Volkswagen do Brasil, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), os estudantes precisam desenvolver um carro que supere o conceito de mobilidade, no qual as pessoas também possam morar, estudar e trabalhar.

As inscrições vão até 15 de setembro pelo site https://www.vw.com.br/design. Todas as informações do Talento Volkswagen Design 2024, como instruções, regulamento, cronograma e materiais de apoio estão no site. O candidato deve preencher o formulário e encaminhar o projeto elaborado e a ficha de inscrição para o e-mail [email protected].

Mercedes-Benz apresenta o seguro e potente EQE 350+ SUV

A Mercedes-Benz amplia a linha de veículos EQ no mercado brasileiro com o novo EQE 350+ SUV, com preço a partir de R$ 699.900,00. Desde março de 2020 a marca tem como um de seus objetivos para o Brasil a eletrificação de seu portfólio, trazendo produtos que se adaptem aos estilos de vida e necessidades dos clientes brasileiros, como reforça esse lançamento.

O novo EQE 350+ SUV segue a linha de design característica dos modelos elétricos da marca, unindo conceitos aerodinâmicos refinados, com superfícies cuidadosamente modeladas e transições suaves e perfeitas. Um grande destaque é a exclusiva grade frontal com acabamento brilhante e que traz a estrela Mercedes-Benz multidimensional.

Cícero Moriconi Melo assume diretoria na REVO

A REVO anunciou a contratação do engenheiro Cícero Moriconi Melo para assumir a diretoria industrial de sua operação. Na REVO o executivo será responsável pelas duas plantas da companhia nas cidades paulistas de Sorocaba e Tatuí, que possuem capacidade diária de produção de até 200 unidades.

“A experiência de um profissional do quilate do Cícero, que possui uma extensa bagagem na área de manufatura, serve como uma luva para os nossos planos de crescimento. Quero dar as boas-vindas ao Cícero e reforçar a satisfação de tê-lo conosco no time daqui pra frente”, destacou Flavio Padovan, CEO da REVO.

E-Bus Radar promove a mobilidade elétrica na América Latina

A parceria ZEBRA – Zero Emission Bus Rapid-deployment Accelerator lançou a atualização da plataforma E-Bus Radar, iniciativa que é o resultado da colaboração entre a C40 Cities e o ICCT – Conselho Internacional de Transporte Limpo e representa um marco significativo na promoção de um transporte público mais limpo e eficiente na América Latina.

“Neste momento, temos mais de 5.700 ônibus elétricos operando na América Latina. Cada vez mais cidades estão se convencendo dos benefícios que esses ônibus têm em comparação com os ônibus a combustível fóssil. Os benefícios não são apenas ambientais, mas também econômicos, já que esses ônibus apresentam um custo total de propriedade favorável, baseado em seus menores custos operacionais em energia e manutenção”, diz Oscar Delgado, Líder da Parceria ZEBRA no ICCT.

VWCO amplia portfólio comercial com Volksbus

A Volkswagen Caminhões e Ônibus – VWCO apresenta o Volksbus 18.320 SH, o maior da família para operações de fretamento e rodoviário. A solução complementa a nova geração Volksbus, formada por mais de 50 versões para atender às diferentes demandas de transporte.

“Este é um modelo inédito em nosso portfólio, que passa a estar disponível para os clientes e com condições comerciais diferenciadas. Entre seus diferenciais, estão o conforto absoluto, consumo econômico e versatilidade na aplicação, promovendo um excelente custo-benefício. Certamente, esse Volksbus vai nos abrir novos mercados”, reforça Jorge Carrer, diretor de Vendas de Ônibus da VWCO.

Iveco estreia novas versões do Daily Minibus

A linha Iveco Daily Minibus fica mais completa com a chegada de três novas versões para transporte escolar, fretamento, executivo e turismo, e a eDaily, revolução que mantém a confiabilidade e a robustez já conhecidos do modelo, agora com propulsão elétrica.

Combinando o melhor das vans com a robustez de um micro-ônibus, a linha Iveco Daily Minibus estreia as versões 30-160 Escolar, desenvolvida como nova opção com teto-baixo; 50-180 sem Porta Lateral Corrediça (sem PLC), com entrada dos passageiros pela porta dianteira e corredor livre; e 50-180 Hi-Matic Executive, estabelecendo um novo padrão de conforto e luxo no segmento de vans de passageiros.

Continental amplia durabilidade e conforto com o UltraContact

A Continental apresentou o UltraContact, ampliando seu portfólio de produtos no mercado brasileiro com um pneu desenvolvido com a mais avançada tecnologia para oferecer um novo patamar de quilometragem.

“Temos o orgulho de apresentar um pneu de última geração e com ultra durabilidade, voltado para aplicação em carros de passeio e crossovers, destinado ao segmento de reposição”, destaca Celso Pereira, gerente comercial de desenvolvimento de produto da Continental Pneus.

BYD oferece o Dolphin Mini por R$ 99.800,00

A BYD anunciou o modelo Dolphin Mini preto de quatro lugares com valor final de R$ 99.800,00 ou o modelo Dolphin Mini de cinco lugares em todas as cores por R$ 101.800,00 para o público PcD – Pessoas com Deficiência.

“Construir sonhos é incluir todo mundo. A BYD é uma marca que está constantemente investindo em popularizar os carros elétricos no Brasil e tornar acessível a mobilidade sustentável. Esta é mais uma conquista que a marca traz ao país, pensando sempre nos consumidores”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil.

