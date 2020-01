Mensagens no Android passam a ter confirmação de identidade com SMS verificado

Por meio da ferramenta, quem recebe a mensagem tem certeza da autenticidade

iStock

Ainda que outros aplicativos, como WhatsApp e Telegram, sejam os mais utilizados quando o assunto é o envio de mensagens, o SMS segue presente. Várias empresas e sites continuam utilizando essa ferramenta para o envio de notificações de segurança e senhas e para a confirmação de dados em geral.



Por isso, o serviço de SMS é uma grande vítima de telemarketing e spam -- mensagens enviadas em massa e sem o consentimento de quem as recebe --, problemas que tornam a vida do usuário mais difícil. Para tentar contornar a questão e salvar o que resta do serviço de mensagens, o Google lançou uma ferramenta de verificação, para ajudar a confirmar a identidade do emissor dos SMS no Android.



Com o serviço, quem recebe a mensagem pode ter certeza de que a informação é oficial e não provém de grupos maliciosos, que tentam conseguir dados pessoais e outras informações sigilosas. Atualmente, a funcionalidade está sendo testada no Brasil pelo Google, em parceria com a Zenvia, plataforma de mensagens e chatbots.



A ferramenta de verificação de SMS identificará a empresa ou o serviço que fez o envio, adicionando nome e logo da instituição juntamente com um ícone de verificado na mensagem recebida, confirmando a autenticidade. A função está disponível no Brasil e já pode ser observada em mensagens enviadas por algumas empresas, como o banco Bradesco.



Além do serviço de confirmação do emissor, o Google também está trabalhando em um detector de spam em mensagens, utilizando informações de bancos de dados para indicar ao usuário se aquele número é suspeito. Esse serviço ainda não está disponível no Brasil.



Caso você não seja usuário de Android ou não tenha acesso à nova ferramenta, saiba como identificar mensagens maliciosas no dia a dia.



1. Desconfie de números longos e aleatórios

A maioria das empresas e sites faz o envio das mensagens por meio de ferramentas que encurtam o número, por isso, desconfie de números de telefone completos, enviados por um celular desconhecido ou com DDD de diferentes estados.



Uma dica é pesquisar o número do telefone em portais que fazem a identificação do tipo de número, indicando se é advindo de telemarketing ou outro serviço. Muitos sites também contam com comentários de pessoas que receberam ligações e mensagens do número pesquisado.



2. Cuidado com os dados pessoais

Caso algum serviço, como bancário ou de telefone, peça para que você confirme seus dados por meio da mensagem, fique atento. A maioria das empresas de prestação de serviço não pede informações pessoais por meio de mensagens. Números de cartão de crédito também devem ser informados à empresa em situações específicas e com cautela.



3. Links maliciosos

Ao receber o SMS, fique atento a solicitações que pedem para que o usuário acesse um link da mensagem. A página indicada pode ser uma maneira de introduzir vírus ou informações maliciosas no aparelho.