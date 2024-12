Como proteger pets do estresse causado por fogos de artifício

Da coluna Pets

Medidas preventivas ajudam a minimizar o estresse em cães e gatos

As festas de fim de ano trazem celebrações com fogos de artifício, uma tradição que, embora apreciada por muitos, representa uma fonte de incômodo para cães e gatos. A audição sensível dos animais torna o barulho intenso e imprevisível um fator de estresse e ansiedade, resultando em reações que podem comprometer sua segurança.

Durante os eventos, é comum que os pets busquem esconderijos, apresentem tremores, latidos ou miados excessivos e tentem fugir. Essas reações podem colocá-los em situações de risco, como acidentes ou perdas. Thiago Teixeira, diretor-geral do centro veterinário Nouvet, em São Paulo, explica que o comportamento de fuga e os tremores são respostas naturais ao sentimento de ameaça causado pelo som.

Para minimizar os efeitos negativos dos fogos de artifício, é essencial que os tutores adotem medidas preventivas. Criar um ambiente seguro e acolhedor dentro de casa pode ajudar a reduzir o impacto do barulho. Locais familiares e confortáveis, com a presença de música suave ou ruído branco, contribuem para abafar os sons externos e proporcionar tranquilidade ao animal.

Ruído branco é um som que combina todas as frequências do espectro acústico, com o mesmo volume para todas elas. O nome vem da luz branca, que é uma combinação de todos os comprimentos de onda de cor visível. Alguns exemplos de ruído branco são os sons da natureza, como chuva, mar e floresta.

A consulta com um veterinário também é uma opção recomendada. Em casos mais graves, o profissional pode indicar tratamentos com medicamentos ou terapias comportamentais para controlar a ansiedade dos animais. O acompanhamento constante e a observação atenta ao nível de desconforto do pet são fundamentais para garantir sua segurança durante as festas.

Outra estratégia é o treinamento anti-estresse, que busca condicionar os animais a lidar com situações que geram medo, como o barulho dos fogos. Marina Meireles, médica veterinária comportamental da Escola Nouvet, destaca que esse tipo de treinamento utiliza técnicas de dessensibilização e reforço positivo, auxiliando na associação do som a experiências agradáveis.

Durante o processo, áudios e vídeos de fogos de artifício são reproduzidos em volumes baixos, aumentando gradativamente ao longo dos dias. Petiscos, brinquedos e carinhos são utilizados como recompensas, reforçando positivamente o animal durante a exposição aos sons. Essa prática visa reduzir a resposta de medo e criar um ambiente mais favorável para o pet enfrentar situações semelhantes no futuro.

O treinamento também permite identificar animais com maior sensibilidade, o que facilita o acompanhamento personalizado por parte dos tutores. Com isso, é possível implementar estratégias específicas para cada pet, garantindo maior eficácia na redução do estresse.

As festas de fim de ano representam um período de atenção para quem convive com animais de estimação. A prevenção e o cuidado são essenciais para proteger os pets dos efeitos adversos dos fogos de artifício, promovendo um ambiente seguro e tranquilo durante as celebrações.

