Skincare: 4 ativos para uma pele jovem por mais tempo

Bons para a pele, excelentes para a saúde; veja como eles podem ajudar

Divulgação

A nossa pele reflete como está a saúde por dentro. Para evitar o envelhecimento precoce, cuidados com a alimentação são fundamentais antes de se começar qualquer tratamento estético.



A maneira mais segura e eficaz de utilizar cosméticos ou suplementos é consultando um dermatologista. A prescrição será de acordo com a quantidade correta para seu tipo de pele e deverá ser manipulada por profissionais formados na faculdade de Farmácia.



Apesar da grande oferta de produtos para skincare à venda em drogarias, cada necessidade é única e muda de pessoa para pessoa. Portanto, antes de gastar seu dinheiro sem saber se terá resultados efetivos, veja a lista dos ativos mais utilizados por especialistas para deixar a pele radiante de verdade.



Colágeno hidrolisado em pó

Por ser uma proteína hidrolisada, ela se quebra e se transforma em aminoácidos importantes para a construção da fibra de sustentação da pele e da fibra colágena. Além do benefício estético, ele protege músculos, tendões, cabelo, pele e unhas.



O colágeno cumpre o que promete, mas é preciso ter paciência, pois os resultados podem demorar meses e até anos. Ele retarda o envelhecimento e mantém por mais tempo a firmeza e o aspecto jovem da pele.



Betacaroteno

Para quem gosta de tomar sol, a suplementação com betacaroteno é indicada. Além da proteção contra a radiação, ele combate os radicais livres e a inflamação que o sol provoca nas células.



Inclua em sua dieta alimentos como frutas e leguminosas alaranjadas, cenoura, abóbora, beterraba, pimentão e couve para prevenir a flacidez e preservar o colágeno.



Além de todas essas vantagens, o betacaroteno ajuda a manter o bronzeado por mais tempo, graças ao seu poder na formação da melanina.



Vitamina B3

Não tão conhecida para essa finalidade, a vitamina B3 pode ser utilizada de forma purificada para misturar em outros produtos de skincare e enriquecê-los.



Ela é anti-inflamatória, tem ação antioxidante e pode ser usada em praticamente todos os tipos de pele. As sensíveis e com acne também se beneficiam pela ação estimuladora da produção de ceramidas.



Tratamentos contra melasma e outros problemas de pele utilizam a vitamina B3 como um de seus componentes.



Vitamina C

Conhecida como a que mais dá resultado, a vitamina C está presente no mundo dos cosméticos e seus produtos costumam ser caros pela fácil oxidação da substância.



Para quem não pode fazer um investimento tão alto, consumir alimentos ricos em vitamina C já ajuda, de dentro para fora, a manter a pele mais jovem por mais tempo. Frutas cítricas como acerola, laranja e limão, além de verduras verde-escuras, contêm alto teor da vitamina.



Com o uso diário, a imunidade sobe e o ferro que ingerimos é absorvido com mais facilidade, ou seja, ela é de extrema importância para o funcionamento do nosso corpo.