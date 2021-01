Estilo na quarentena: 4 modelos de calça jeans para quem quer conforto

Mudanças na rotina trouxeram novas tendências de estilo para o dia a dia

Divulgação

A calça jeans sempre foi considerada uma peça obrigatória para se ter no armário, principalmente por conta da sua versatilidade e praticidade, facilitando o processo de escolher uma roupa para passar o dia. Durante a quarentena, as preferências na hora de se vestir mudaram, principalmente por conta das mudanças na rotina de trabalho e nas tarefas diárias.



Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a calça jeans pode ser uma peça muito confortável, dependendo do tipo de modelagem e tecido escolhidos. No restante do look, a dica é incluir itens leves e de material fresco, garantindo a combinação ideal para quem quer mobilidade e praticidade na hora de montar a composição. Confira alguns modelos de calça jeans para incluir no guarda-roupa.



Mom jeans

Com a volta dos estilos dos anos 1980 e 1990, a mom jeans se tornou uma das principais tendências de moda dos últimos anos, conquistando pessoas de todas as idades. A peça é confortável e cheia de personalidade; com uma modelagem mais reta e altura até o tornozelo, ela permite um bom nível de movimentação. A cintura alta, uma das características mais marcantes deste modelo, geralmente tem elástico, garantindo conforto. Para finalizar o look, a dica é apostar em uma camiseta estampada colocada dentro do jeans, criando um visual despojado e ideal para diferentes ocasiões.



Clochard

A calça jeans clochard é um modelo para quem preza pelo conforto, mas quer garantir uma produção sofisticada. Ela foi tendência nos anos 1980 e hoje compõe looks para diferentes ocasiões, podendo ser usada no trabalho ou em momentos casuais. Seu corte é levemente largo, com o comprimento ficando mais justo na altura dos tornozelos. A cintura é alta e marcada com amarração, valorizando a silhueta e acrescentando um detalhe chique à peça. Este tipo de calça combina bem com produções com camisa.



Boyfriend

A calça boyfriend é um modelo muito popular, especialmente entre as pessoas que curtem o street style, trazendo um ar informal e moderno para a produção. Seu corte é mais folgado na parte de cima e vai afinando no comprimento, acompanhando o desenho da perna, mas sem ficar justo ao corpo. A maioria dos modelos deste tipo conta com alguns rasgos no comprimento, deixando a composição ainda mais despojada e confortável, dependendo do tipo de modelo escolhido.



Pantalona

A pantalona é um dos modelos de calça mais confortáveis de todos, deixando as pernas livres e garantindo uma ótima movimentação. No jeans, a pantalona ganha um aspecto mais despojado, podendo ser usada em ambientes informais, além de ser facilmente combinada com camisetas e blusas cropped. Apesar da cintura alta, seu corte amplo garante muito conforto, tornando a pantalona uma ótima opção para os dias quentes.