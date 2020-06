Wizard desiste de cargo no Ministério da Saúde após questionar números da Covid

Sforza Holding/Divulgação Wizard pediu desculpas às famílias das vítimas da Covid-19 e aos profissionais de saúde

Depois da polêmica por ter questionado os números de casos e de mortos da Covid-19 no Brasil, que desde sexta-feira estão sendo omitidos pelo Ministério da Saúde, e da reação contrária dos 27 secretários de Saúde do Brasil, o empresário Carlos Wizard Martins anunciou neste domingo, em nota, que deixa de atuar como conselheiro do ministério e decidiu não aceitar o convite do ministro Eduardo Pazuello para comandar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta. "Peço desculpas por qualquer ato ou declaração de minha autoria que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas da Covid-19 ou profissionais de saúde que assumiram a nobre missão de salvar vidas", diz o dono da rede de idiomas Wizard na nota.

