Vice-prefeito devolve auxílios de R$ 600 recebidos por mulher e filha em MS

Imagem com foto Divulgação Cópia do boleto com devolução do auxílio recebido por esposa e filha divulgada ontem por Akira

O vice-prefeito de Bataguassu e ex-deputado Akira Otsubo (MDB) anunciou ter sido informado na sexta (19) que a esposa e a filha receberam o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal destinado a trabalhadores informais durante a pandemia da Covid e que devolveu o valor. Conforme a nota publicada no Facebook por Ricardo Ojeda, do site Perfil News, de Três Lagoas, Akira soube da história pela imprensa e pediu a sua secretária que apurasse o caso, e ela constatou que haviam sidos feitos depósitos em nome da esposa, Taiko Wagatuma Otsubo, e de sua filha, Suely Midori Otsubo Tanaka. "O registro no sistema do Auxílio Emergencial foi feito por sua neta, sem o devido conhecimento de ambos os envolvidos" diz a publicação, que divulgou a cópia acima do boleto da devolução de R$ 1,2 mil. Leia a íntegra da publicação no link abaixo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG