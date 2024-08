Veja o tempo de rádio e TV dos candidatos à Prefeitura de Campo Grande neste ano

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Propaganda eleitoral começa no dia 30

A Justiça Eleitoral realizou reunião ontem com representantes de partidos e emissoras sobre a propaganda eleitoral gratuita deste ano em Campo Grande que será veiculada no rádio e televisão do dia 30 deste mês até o dia 3 de outubro, quando foi sorteada a ordem de veiculação. Pela legislação, 10% do tempo é dividido igualmente entre as siglas e 90% conforme o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. Dos candidatos à Prefeitura, Beto Pereira, da coligação "Juntos pela Mudança" (PSDB, Cidadania, PSD, PL, Podemos, MDB e Republicanos), terá o maior tempo, de 4,58 minutos. Depois, aparecem a candidata Camila Jara, da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) com 1,41 minuto; Rose Modesto, da coligação "Unidos por Campo Grande" (União Brasil e PDT), com 1,35 minuto; Adriane Lopes, da coligação "Sem Medo de Fazer o Certo" (PP, Avante e PRD), com 1,17 minuto; e Luso Queiroz da coligação PSOL e Rede com 27 segundos. Os partidos de Jorge Batista (PCO), Beto Figueiró (Novo) e Ubirajara Martins (DC) não ultrapassaram a cláusula de barreira e ficaram fora.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.