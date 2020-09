Veja o patrimônio declarado pelos candidatos à Prefeitura de Campo Grande

Reprodução Catorze pedidos de candidaturas à Prefeitura da Capital: prazo para pedir registro termina às 19h de hoje

Termina neste sábado o prazo para que partidos peçam registro de candidaturas à Justiça Eleitoral. O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta até agora catorze pedidos de registros de candidatos à Prefeitura de Campo Grande e suas respectivas declarações de bens: Cris Duarte (PSOL), Dagoberto (PDT), Delegada Sidnéia Tobias (Pode), Esacheu Nascimento (Progressistas - PP), Guto Scarpanti (Novo), João Henrique (PL), Marcelo Bluma (PV), Marcelo Miglioli (Solidariedade), Márcio Fernandes (MDB), Marquinhos Trad (PSD), Paulo Matos (PSC), Pedro Kemp (PT), Promotor Harfouche (Avante) e Trutis (PSL). Dentre esses, Cris Duarte, declarou não ter nenhum bem em seu nome. O maior patrimônio declarado é de Miglioli, de R$ 5,3 milhões; seguido por Harfouche, com R$ R$ 4,9 milhões; e Dagoberto, com quase R$ 3,1 milhões. O prefeito Marquinhos aparece depois deles, com pouco mais de R$ 2,5 milhões. Veja aqui no site do TSE mais detalhes, clicando no nome de cada candidato.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG