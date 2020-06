TSE define rateio do Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões: veja quanto leva cada partido

Foto com imagem do TSE Dos 33 partidos registrado no TSE, só o Novo abriu mão dos seus R$ R$ 35,5 milhões

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou hoje a divisão dos R$ 2.034.954.824,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado Fundo Eleitoral, para 32 dos 33 partidos políticos registrados na Corte, já que o Novo foi o único partido a abrir mão da verba no início deste mês (leia aqui no site do TSE). Seguindo o principal critério do número de deputados federais, os maiores valores vão para o PT, que vai receber R$ 200,9 milhões, e para o PSL, que levará R$ 193,6 milhões. Cinco menores partidos vão receber R$ 1,2 milhão cada: PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP. Veja na imagem acima e aqui no site do TSE os valores de cada uma das siglas, que serão publicados amanhã do Diário de Justiça da Corte.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG