Superintendente do Procon-MS alerta sobre golpe ao pagar entregador com cartão: vídeo

Instagram/Reprodução Em vídeo no Instagram, Marcelo Salomão alerta sobre risco de golpe de falsos entregadores

Um golpe aplicado por falsos entregadores, que começou nos grandes centros, já está sendo aplicado em Campo Grande. O alerta foi feito em vídeo pelo superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, explicando que, ao realizar a entrega e receber o pagamento por cartão, os golpistas alegam que vão usar a lanterna do celular para visualizar a operação e, na verdade, filmam dados do cartão e acompanham o processo de inclusão da senha. Salomão lembra que não é necessário iluminação durante o uso do cartão. Veja o vídeo.

