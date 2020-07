Sociedade de Infectologia defende fim do uso de hidroxicloroquina contra Covid

Imagens Reuters/Agência Brasil e SBI Governos devem deixar de gastar dinheiro público em tratamentos 'comprovadamente ineficazes', diz SBI

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou nota, na sexta (17), reafirmando ser contra o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Citando "dois estudos clínicos robustos" feitos nos Estados Unidos, Canadá e Espanha, publicados em "revistas médicas prestigiosas" comprovando que o uso do medicamento no tratamento precoce não foi eficaz e ainda trouxe complicações aos pacientes, a SBI recomendou "que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da Covid-19", que "os agentes públicos, incluindo municípios, estados e Ministério da Saúde reavaliem suas orientações de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamentos que são comprovadamente ineficazes e que podem causar efeitos colaterais" e "que o recurso público seja usado em medicamentos que comprovadamente são eficazes e seguros para pacientes com COVID-19 e que estão em falta". Leia aqui a íntegra da nota da SBI.

Com base em dois estudos robustos publicados em 16/7 (EUA/Canadá e Espanha), a SBI acompanha sociedades médicas científicas internacionais e a OMS e recomenda o abandono URGENTE da hidroxicloroquina para qualquer fase do tratamento da COVID-19. | https://t.co/MGJ4oTSN0u pic.twitter.com/v3yYATHFXH — Sociedade Brasileira de Infectologia (@SBInfectologia) July 17, 2020

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG