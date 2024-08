Site reúne candidatos em debate na Capital

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Lucas Oliver/Primeira Página Reprodução

Lucas Oliver/Primeira Página Reprodução

Site reuniu representantes dos candidatos no dia 6

Candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam nesta quarta-feira de um debate promovido pelo site Primeira Hora, marcado para às 19h nos estúdios da TV Morena, com transmissão ao vivo pelo canal da página no YouTube. Os oito candidatos foram convidados e a mediadora será a apresentadora do telejornal MS1 da TV Morena, Bruna Mendes, conforme o site ligado ao grupo Zahran.

