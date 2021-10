Servidores da Prefeitura de Campo Grande terão “feriadão” de cinco dias em outubro

Denilson Secreta/PMCG Feriado antecipado, dará folga de cinco dias aos funcionários da prefeitura

Servidores da Prefeitura de Campo Grande terão um "feriadão" de cinco dias no fim da primeira semana de outubro com a antecipação do Dia do Servidor Público (dia 28) para o dia 8, uma sexta-feira, conforme Decreto nº 19.913 publicado no Diário Oficial (DioGrande). Na segunda-feira seguinte, dia 11, será feriado estadual do aniversário de Mato Grosso do Sul e, na terça, 12, feriado nacional de Aparecida, a padroeira do Brasil. O decreto não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

