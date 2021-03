Secretário diz ter “sonoro não” como resposta sobre jogos do Paulistão em MS

Saul Schramm/Governo MS Resende diz que se for consultado sobre jogos do Paulistão dará um 'sonoro não'

Indagado se foi procurado por alguma federação esportiva sobre Mato Grosso do Sul sediar jogos do Paulistão como foi cogitado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) que procura outros locais desde que o governo João Doria (PSDB) proibiu eventos esportivos em São Paulo entre as medidas contra a covid-19, o secretário estadual de Saúde de MS disse ontem ao Blog que, até agora, não foi procurado por ninguém. Geraldo Resende, que é corintiano, adiantou que, se for consultado, responderá "com um sonoro não" e garantiu que não abrirá exceção nem que sugiram um jogo de seu time preferido aqui no estado.

