Secretário de Saúde diz a prefeitos de MS: “Deixem de olhar o calendário eleitoral”

Reprodução de vídeo Ao anunciar recorde diário de mortes pela Covid em MS, Geraldo Resende mandou recado aos prefeitos e à população

Ao anunciar recorde diário de 16 mortes pela Covid-19 em Mato Grosso do Sul que agora registra 107 óbitos, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, fez novo desabafo hoje na live do Governo do Estado sobre a falta de adesão da população ao isolamento social, disse que as autoridades estão "pregando no deserto" e, sem citar nomes, mandou um recado aos "prefeitos e prefeitas" das cidades em que a doença mais avança: "Deixem de olhar o calendário eleitoral". Dizendo não imaginar que prefeitos coloquem sua reeleição "acima da vida das pessoas", Resende também se referiu aos que, para não perder votos, evitam tomar medidas mais duras e, para amenizar a crise, falam em adotar "este ou aquele medicamento" visando salvar vidas, e repetiu que todos os estudos científicos mundiais apontam o isolamento social como "único remédio" comprovado contra a Covid. Veja o vídeo.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG