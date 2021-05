Roda Viva recebe João Paulo Ferreira

Transmitido ao vivo em 24 de mai. de 2021

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe João Paulo Ferreira, presidente da Natura e CEO da Natura &Co América Latina.



Em pauta, entre outros temas, a responsabilidade social das empresas e os desafios criados pela pandemia do novo coronavírus. Diante dos transtornos causados pela crise atual, que gerou desemprego e aprofundou as desigualdades, as empresas têm se mobilizado para amenizar a situação das pessoas atingidas, seja pela doença ou por suas consequências econômicas.



Muito antes da pandemia, a Natura já vinha desenvolvendo, ao longo de anos, outras atividades de caráter social e econômico.