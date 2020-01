Regina Duarte terá de pedir suspensão de contrato se for para o governo, diz Globo

Twitter Reprodução Convidada por Bolsonaro para comandar Secretaria de Cultura, Regina Duarte terá de abrir mão do contrato com a Globo

A TV Globo divulgou nota hoje informando que a a atriz Regina Duarte terá de suspender seu contrato com a emissora caso aceite o convite do presidente Jair Bolsonaro para comandar a Secretaria de Cultura. "A atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a emissora, como impõe a nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores", diz a nota veiculada nos sites do grupo Globo, após o encontro da atriz com o presidente no Rio, em que ficou combinado que ela irá na quarta-feira a Brasília conhecer a estrutura da secretaria.

Regina Duarte inicia 'noivado' com Bolsonaro e vai a Brasília na quarta-feira

Twitter Reprodução Bolsonaro postou foto com Regina Duarte e o ministro Luiz Ramos e afirmou: 'Iniciamos um 'noivado' que possivelmente trará frutos ao país'

Regina Duarte vai na quarta-feira a Brasília para conhecer a estrutura da Secretaria Especial de Cultura, informou em nota a assessoria do Palácio do Planalto, após a atriz conversar com o presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio sobre o convite para ela para comandar a secretaria vaga com a demissão do dramaturgo Roberto Alvim. Sobre se aceita ou não o convite, a nota diz que a atriz declarou que ela e o presidente estão "noivando". No Twitter, Bolsonaro postou foto em que aparece coma atriz e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, e disse que tiveram "excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil" iniciando "um 'noivado' que possivelmente trará frutos ao país".

- Tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um “noivado” que possivelmente trará frutos ao país. pic.twitter.com/ZTzRS8D5pC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 20, 2020

