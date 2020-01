Regina Duarte e Bosonaro devem falar hoje sobre convite para Secretaria de Cultura

Twitter Reprodução Bolsonaro e Regina Duarte em foto postada pelo então candidato em 2018 nas redes sociais

Regina Duarte deve se encontrar hoje no Rio com Jair Bolsonaro para falar sobre o convite para assumir a Secretaria de Cultura. O presidente estará na cidade nesta segunda-feira para se reunir com o prefeito Marcelo Crivella. Para convencer a atriz a ocupar a vaga aberta com a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, exonerado após citar trecho de discurso semelhante ao do líder da propaganda nazista Joseph Goebbels em vídeo, a imprensa diz que Bolsonaro cogita recriar o Ministério da Cultura, rebaixado por ele ao status de secretaria no ano passado. Além da importância do cargo, o salário de ministro é de R$ 30.934,70 ou quase o dobro dos R$ 15.359,19 recebidos por um secretário nacional, informa O Globo.

