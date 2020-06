Recuperado da Covid, cantor Mariano doa plasma para tratar casos graves em MS

Fotos Saul Schramm/Governo MS Cantor Mariano ao doar sangue hoje e em conversa com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende

O cantor Mariano, da dupla Munhoz & Mariano, que contraiu a Covid-19 e se recuperou, foi o primeiro voluntário a doar sangue hoje no Hemosul, em Campo Grande, para o projeto da Secretaria de Estado de Saúde que vai usar a transfusão de plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar de casos graves em Mato Grosso do Sul. "Quando eu peguei a doença, fiquei sabendo dos estudos e da pesquisa e já me prontifiquei de imediato. Assim que liberaram, já sabiam que eu tinha me prontificado a ajudar, me chamaram para ser o primeiro. Com isso, nós levamos a bandeira do Estado para todo o Brasil" disse Mariano, ao lado do secretário de Saúde, Geraldo Resende. Conforme aqui publicado ontem, o plasma dos doadores curados será aplicado em 80 pacientes internados no Hospital Regional e no Hospital Universitário da UFMS, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto (SP) e a Escola Paulista de Medicina (Unifesp).

