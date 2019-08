PF investiga grupo que usou WhatsApp para convocar “dia do fogo” no Pará

Reprodução de vídeo GloboRural Imagem de vídeo mostra fogo à margem da BR-163 no Pará: 'Incêndios criminosos serão severamente punidos' diz Moro

A Polícia Federal vai investigar a informação de que uma série de queimadas registradas no Pará teriam sido provocadas após convocação para o "Dia do Fogo" no dia 10 deste mês por meio de um grupo no WhatsApp que incluia ao menos 70 pessoas, conforme divulgou a Revista Globo Rural neste domingo (leia aqui). "Incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos", disse no Twitter o ministro Sérgio Moro (Justiça), ao retuitar postagem do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) informando que o presidente Jair Bolsonaro determinou a abertura de "investigação rigorosa para apurar e punir os responsáveis pelos fatos narrados pela revista".

O Pres. @jairbolsonaro determinou abertura de investigação rigorosa para apurar e punir os responsáveis pelos os fatos narrados https://t.co/HLtmoJFqV1 — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 25, 2019

Sim, fui contatado hoje mesmo pelo PR @jairbolsonaro sobre o fato e solicitando apuracao rigorosa. A Polícia Federal vai, com sua expertise, apurar o fato. Incêndios criminosos na Amazônia serão severamente punidos. https://t.co/DweaatqHqn — Sergio Moro (@SF_Moro) August 25, 2019

• • • • •

Bolsonaro versus Emmanuel Macron

Getty - AFP Arquivo Reprodução Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro: troca de farpas pela imprensa e nas redes sociais

As farpas trocadas por Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, continuam. Nesta segunda-feira, o francês criticou comentário feito por Bolsonaro que escreveu "não humilha cara. Kkkkk" [sic] em uma foto postada por um seguidor no Facebook comparando a aparência das primeiras-damas do Brasil e da França, com a mensagem "Entende agora pq Macron persegue Bolsonaro?" [sic]. Macron disse à imprensa que Bolsonaro foi "extremamente desrespeitoso" e afirmou esperar que os brasileiros "venham a ter um presidente que se comporte à altura" do cargo. "É triste. É triste. Mas é triste, antes de mais nada, para os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras devem ter vergonha de ouvir isso do próprio presidente", disse o francês. Hoje, Bolsonaro voltou ao ataque no Twitter, onde escreveu: "Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma 'aliança' dos países do G-7 para 'salvar' a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém."

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog