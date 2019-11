Para presidente do Banco do Brasil, privatização será inevitável

Fernando Bizerra/Agência Senado Fachada do edifício sede do Banco do Brasil em Brasília

Funcionários do Banco do Brasil foram surpreendidos ao fim do expediente no dia 26, em Brasília, pela declaração do presidente da instituição, Rubem Novaes, de que a privatização do banco será inevitável, informa o Correio Braziliense. Apesar da resistência do presidente Jair Bolsonaro em privatizar o BB, Novaes acredita que diante da revolução tecnológica no setor bancário não haverá espaço para bancos com as amarras impostas pela máquina estatal. "Entre os funcionários do BB, a perspectiva é de que, mesmo com toda a resistência de Bolsonaro, o controle do Banco do Brasil poderá ser vendido até o fim deste governo. Eles frisam que tudo está caminhando nessa direção" diz o jornalista Vicente Nunes. Leia mais aqui no CB.

