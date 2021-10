Os “besourões” espantados pela população durante a criação de Mato Grosso do Sul

Fotos acervo Roberto Higa/Repodução Campo Grande festejou a criação de MS, mas rejeitou 'besourões' que foram tirados de circulação

"Abro a coluna com uma historinha que me foi contada pelo ex-senador Ramez Tebet, saudoso amigo.



Por ocasião da criação do Estado do MS, em 1979, a população de Campo Grande ficava assombrada com a caravana dos 17 grandes carrões pretos dos deputados estaduais que paravam diante da Assembleia Legislativa. Os carros ganharam logo o nome de "besourão" e, ao passarem pelas ruas, as pessoas logo faziam o sinal da cruz, na tentativa de afastar o medo daqueles carros que mais pareciam transporte de defunto.



Ninguém se atrevia a andar num carro daqueles. Até que um dia, ao comparecer ao velório de um correligionário, numa cidade do interior, dirigindo um desses carros, o então deputado Ramez Tebet teve que atender ao pedido da família do defunto. Queriam por que queriam que o defunto fosse levado naquele carro. Nessa hora, não dá para negar. E lá vai o deputado carregando o caixão de defunto em seu "besourão".



A história se espalhou por todo o Estado. Assim a fama negativa do carrão preto foi dissipada. O 'besourão' passou a ser visto com outros olhos. A boa fama só veio, por incrível que pareça, depois de ter conduzido um defunto.



P.S.: O repórter-fotográfico Roberto Higa, que retratou a criação de Mato Grosso do Sul, deu a sua versão sobre os "besourões". "Começaram a aparecer carros pretos. Bicho, quando você aparecia com um carro preto, só faltava o pessoal jogar pedra. Nós não estávamos acostumados com essa coisa de mordomia, vir carro te buscar", disse ao site Capital News, acrescentando que a reação negativa da população levou os automóveis oficiais a serem recolhidos em uma garagem, conforme a foto feita por ele.

