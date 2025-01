O que diz Dagoberto sobre ir ou não para o PT

Da coluna Entrelinhas da Notícia

Dagoberto: decisão será de Azambuja e Riedel

Indagado sobre o plano do PT de contar com ele no partido para disputar a reeleição em 2026, um dos temas da plenária da sigla no mês passado em Campo Grande conforme aqui divulgado, o deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) disse hoje aqui ao Blog que isso vai depender da cúpula regional tucana, cuja decisão passa pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, e o atual governador Eduardo Riedel. "Vou aguardar decisão do Ridel e Reinaldo. Hoje faço parte deste grupo, estou muito bem sob a liderança deles, portanto, vou aguardar a orientação deles", respondeu. Também questionado se houve convite oficial petista, Dagoberto explicou: "Sou amigo pessoal do Zeca, Vander e Camila, tenho ajudado o governo federal, mas não conversamos sobre mudança de partido. Vi uma entrevista do Vander, que me convidou pelo jornal, mas como disse, vou aguardar decisão do Reinaldo e Ridel".

