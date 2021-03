“O Brasil não pode retroceder no combate à corrupção” diz Moro após decisão do STF

Antonio Cruz/Agência Brasil Moro lembrou que decisão sobre Triplex foi confirmada pelo TRF4 e STJ

O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, disse ontem que o "Brasil não pode retroceder e destruir o passado recente de combate à corrupção e à impunidade" ao se manifestar, em nota, sobre a decisão da Segunda Turma do Supremo concluída ontem que declarou, por três votos a dois, que ele teria sido parcial ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. "Apesar da decisão da segunda turma do STF, tenho absoluta tranquilidade em relação aos acertos das minhas decisões, todas fundamentadas, nos processos judiciais, inclusive quanto aqueles que tinham como acusado o ex-Presidente", lembrando que a condenação de Lula foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitaram as alegações da defesa sobre uma suposta falta de imparcialidade. Lembrou ainda que Lula "só teve a prisão ordenada pelo TRF4 depois de ter habeas corpus negado pelo plenário do próprio Supremo". Leia abaixo a íntegra da nota postada por Moro no Twitter.

