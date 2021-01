O alerta de Mandetta sobre a Coronavac

Tamanho do texto

Agência Brasil/Arquivo Mandetta elogia Butantan pelos resultados da Coronavac, mas alerta sobre 'logística'

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, parabenizou pelo Twitter a equipe do Butantan e o diretor do instituto, Dimas Covas, pelos resultados que apontaram eficácia de 78% da vacina Coronavac em imunização contra a covid-19 e de 100% para evitar casos graves e de mortes nos contaminados, mas alertou: "Agora é ver se a 'logística' não vai atrapalhar". Ao divulgar a publicação, o site O Antagonista explicou: "A logística nacional de distribuição é atribuição do Ministério da Saúde".

Parabéns equipe do Butantã, meu caro Dimas Covas. Ciência. Foco. Disciplina. Agora é ver se a ‘’logística’’ não vai atrapalhar. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) January 7, 2021

