No semiaberto, goleiro Bruno vai jogar em clube da terceira divisão em Minas

O goleiro Bruno Fernandes foi anunciado pelo Poços de Caldas Futebol Clube na quinta (28) como reforço do time que vai disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro em 2020. Condenado como mandante do assassinato da ex-namorada Eliza Samúdio, o goleiro passou a cumprir a pena em regime semiaberto em julho e uma das exigências da Justiça era a de que trabalhasse. O acerto com o clube foi feito no dia 13 deste mês, mas dependia de liberação do Tribunal de Justiça de Minas (TJMG) e foi anunciado na terça-feira. Conforme o jornal Estado de Minas, Bruno precisará de autorização da para jogar fora da comarca de Varginha, onde cumpre pena, e também em caso de jogos entre 20h e 6h, quando precisa ficar em casa conforme a decisão judicial.

