Nelsinho rejeita suspender “mutirão de sabatinas” de futuros embaixadores

Indagado sobre a mobilização de senadores da oposição para barrar as sabatinas com os 34 diplomatas indicados para embaixadas do Brasil (leia aqui), em protesto contra o aval do chanceler Ernesto Araújo à visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida (que recebe refugiados da Venezuela) em Roraima na sexta-feira, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CRE) do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), disse em áudio enviado na noite anterior ao Blog que já convocou os futuros embaixadores para a sessão de hoje e dará sequência às sabatinas.



"Não tenho outra alternativa, de não dar sequência a convocação já previamente realizada e dar seguimento às sabatinas dos 32 embaixadores que precisam ser instituídos de fato e de direito nos mais diferentes postos espalhados pelo mundo afora. Situação como essa pode gerar uma estagnação, não só da relação diplomática como também da relação comercial entre o Brasil e esses países. É nós temos que nos planejar, nos prevenir, nos precaver, da retomada do desenvolvimento econômico pós pandemia", declarou.



"Existem outros instrumentos como voto de censura, voto de repúdio, que pode ser proposto por algum membro da comissão, que daí sim tem uma legitimidade maior, não só de marcar posição referente a essa situação que ocorreu em Roraima, como também dar mais racionalidade a essa reação. Agora, deixar de sabatinar os 34 embaixadores que estão devidamente treinados, prontos, pra poder desenvolver pro bem do Brasil, isso eu não vou deixar de fazer. Vou cumprir com meu dever, pro bem do Brasil", acrescentou Trad. Ouça a íntegra clicando no áudio.

