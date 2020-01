MPF vai apurar atuação de Bolsonaro, Maia e Mandetta na reforma da Previdência

José Cruz/Agência Brasil Sérgio Moro disse no Twitter que, embora seja contra o juiz de garantias, é positiva a decisão de Dias Toffoli

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal, abriu um inquérito civil para apurar "indevidas interferências"do presidente Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no processo de aprovação da Reforma da Previdência, informa a coluna Radar da Veja. A apuração conduzida pelo procurador da República Carlos Bruno Ferreira da Silva atende a pedido da bancada de deputados federais do PSOL David Miranda, Edmilson Rodrigues, Fernanda Melchionna, Áurea Carolina e Glauber Braga que afirmaram ao MPF que o presidente cometeu crime de responsabilidade na liberação de emendas. Conforme o site O Antagonista, os deputados do PSOL falam em compra de votos, sendo que o governo liberou mais de R$ 1 bilhão em emendas, sendo R$ 444.513.894 sem autorização legislativa. Veja aqui a portaria.

