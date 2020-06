Mosquitos Aedes com bactéria contra dengue serão soltos em Campo Grande

Fotos Agência Fiocruz

Mosquitos Aedes aegypti infectados com a bactéria Wolbachia, que tem capacidade de reduzir a transmissão de vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, serão soltos em Campo Grande em setembro. A iniciativa faz parte de acordo firmado em fevereiro deste ano pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O Laboratório Central (Lacen-MS) tem recebido ovos do mosquito com Wolbachia produzidos pela Fiocruz (RJ) e aguarda a eclosão dos mosquitos para que sejam liberados adultos na Capital. Só neste ano, MS registrou até ontem 62,5 mil casos de dengue que matou 39 pessoas, diz o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.



Conduzido no Brasil pela Fiocruz, o projeto é adotado pelo World Mosquito Program (WMP), programa internacional de combate à doenças transmitidas por mosquitos. "A iniciativa trabalha da seguinte maneira: é feito um trabalho de engajamento para explicar sobre o projeto tirar todas as dúvidas, e assim ter o apoio da população. Depois entra a fase de liberação dos mosquitos por determinado período, cerca de 16 semanas. Esses mosquitos vão se cruzando na natureza e, com o passar do tempo, haverá uma grande porcentagem do mosquito naquela localidade com a Wolbachia. Com isso esperamos ter uma redução das doenças e podemos proteger a população", disse o coordenador nacional do projeto e pesquisador da Fiocruz, Luciano Moreira.

