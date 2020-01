Moro vai ao Roda Viva e dono do Intercept cobra participação de seu site no programa

Foto Reprodução com imagem TV Cultura Sérgio Moro será o entrevistado do Roda Viva na estreia da jornalista Vera Magalhães no comando do programa

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) será o entrevistado do Roda Viva na próxima segunda-feira à noite, quando o programa da TV Cultura passará a ser comandado pela jornalista Vera Magalhães, editora do site de análise política BRPolítico e colunista do jornal O Estado de S.Paulo. Após a emissora anunciar hoje o entrevistado, o editor do site The Intercept, Gleen Greenwald, cobrou no Twitter a participação de alguém de seu site – que ficou conhecido por divulgar as mensagens roubadas por hacker de autoridades da Lava Jato. "Seria indesculpável e um tanto covarde para @rodaviva permitir que Sergio Moro aparecesse sem colocar um jornalista da @TheInterceptBr no painel para participar da discussão", escreveu o norte-americano.

Seria indesculpável e um tanto covarde para @rodaviva permitir que Sergio Moro aparecesse sem colocar um jornalista da @TheInterceptBr no painel para participar da discussão. #InterceptNoRodaViva — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 14, 2020

