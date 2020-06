Moro retuita entrevista de Mandetta e fala sobre a Covid: “Não tem como dar certo”

Foto Marcello Casal Jr/ABr com imagem do Twitter Moro retuitou postagem de Mandetta e comparou situação do Brasil a um avião em tempestade

"Imagine um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise" escreveu ontem (08) no Twitter o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre a troca de ministros da Saúde em meio ao avançando da pandemia de Covid-19 no Brasil. Moro também retuitou a publicação do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmando que "não basta citar" João 8:23, mas "tem que praticar" o que diz o texto biblíco sobre a verdade.

Imagine um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise. — Sergio Moro (@SF_Moro) June 8, 2020

Conforme João 8;32 ‘’ conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’’ Não basta citar, tem que praticar. https://t.co/OftxiCYJlq — Henrique Mandetta (@lhmandetta) June 8, 2020

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG