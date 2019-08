Ministro fala em instalar escritório do Itamaraty em Campo Grande

Chico Ribeiro/Governo MS Ernesto Araújo disse que conversou com Azambuja hoje sobre intenção de instalar escritório do Itamaraty em MS

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pretende instalar em Campo Grande um escritório do Itamaraty para tratar de questões que envolvam a chamada Rota Biocêanica, visando ligar o Brasil aos portos do Chile, que passará por Mato Grosso do Sul. Araújo disse que iniciou conversa neste sentido, com o governador Reinaldo Azambuja, ao participar ontem (22) na cidade VIII Reunião do Grupo de Trabalho do Corredor Rodoviário Bioceânico. “Queremos estar juntos com Mato Grosso do Sul e todos os estados de fronteira ajudando a dinamizar as economias e aproveitando as oportunidades”, afirmou o ministro. Azambuja reafirmou à imprensa a importância da ligação ao Pacífico para reduzir o custo de importação dos produtos nacionais. Veja o vídeo.

Não tenho dúvidas dos ganhos que MS terá com a consolidação da rota bioceânica. Nesta manhã, voltei a falar do assunto durante o encerramento da oitava reunião do Corredor Rodoviário Bioceânico, que contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. pic.twitter.com/9ZQWuiYuKV — Reinaldo Azambuja (@Reinaldo45psdb) August 22, 2019

