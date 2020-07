Mesmo com toque de recolher, Campo Grande tem festas e bares abertos

Fotos Guarda Municipal CG Bares abertos e festas na Chácara dos Poderes foram flagradas pela guarda após denúncias pelo 153

Apesar do toque de recolher que proíbe a circulação de pessoas e bares e similares abertos depois das 20h em Campo Grande decretado na semana passada para tentar conter o avanço acelerado do contágio do novo coronavírus na cidade, muita gente segue desrespeitando as regras da prefeitura. A Guarda Municipal recebeu mais de 500 denúncias pelo telefone 153 sobre a quebra de quarentena no fim de semana, acabou com duas festas no bairro Chácara dos Poderes, uma com 80 pessoas no sábado e outra com cerca de 40 pessoas na noite anterior, autuou sete estabelecimentos comerciais e dois deles foram fechados.

