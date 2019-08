“MDB será chamado novamente a fazer parte da história”, diz Simone Tebet

TV Brasil Simone defende uma coalizão de centro para ajudar o Brasil a sair dos extremismos de esquerda e direita

Simone Tebet (MS) defende que seu partido, o MDB, possa organizar uma grande coalizão de centro para ajudar o Brasil a sair dos extremismos de esquerda e direita. "Muito em breve, o MDB vai ser chamado novamente a fazer parte da história. Quando as democracias no mundo se enfraquecem, é necessário um grande partido de centro para chamar à razão", afirmou. Em entrevista à TV Brasil, a senadora admite que a sigla deve ter "humildade de reconhecer que errou, que esteve ao lado de governos, sejam eles quais forem, só por fisiologismo, por toma lá dá cá, por ministérios, considerada a velha política ou no sentido da política errada", afirma que se sente "honrada" por ter sido convidada a presidir o MDB nacional, fala de sua trajetória política como filha do ex-senador Ramez Tebet e de comenta sobre vida pessoal com o marido deputado Eduardo Rocha e as filhas. Leia aqui na Agência Brasil.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog