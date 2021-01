MDB definirá candidatura à presidência do Senado no dia 15 deste mês, diz Simone

Jefferson Rudy/Agência Senado Arquivo Simone Tebet é uma das cotadas do MDB para disputar a presidência do Senado

A bancada do MDB no Senado vai decidir no dia 15 deste mês o nome do partido para disputar a sucessão de David Alcolumbre (DEM-MS). Embora alguns apoiadores defendessem um prazo maior, a data, que cairá na sexta-feira da semana que vem, foi confirmada ontem aqui ao Blog pela senadora Simone Tebet (MS), que disputa a candidatura interna do MDB com os colegas de partido Eduardo Braga (AM), Fernando Bezerra (PE) e Eduardo Gomes (TO). A ideia é que quem conseguir mais votos fora do MDB seja candidato e receba o apoio dos demais emedebistas.

