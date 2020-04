Mandetta na live de Xand Avião: “o show não pode, mas a aglutinação tem de parar”

Imagens de vídeo Reprodução Xand Avião exibiu o vídeo de Mandetta hoje em seu show virtual

O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) mandou um vídeo para Xand Avião que foi exibido neste sábado pelo cantor de forró em seu show virtual. No vídeo o ministro parabeniza os artistas pelos shows feitos de casa e transmitidos pela internet e reforça a defesa do isolamento social. "Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa, e que as pessoas possam ter esse contato porque o show não pode mas a aglutinação tem que parar. A gente tem que agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente se abraçar", diz Mandetta. Veja o vídeo.