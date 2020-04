Mais da metade da população em MS sai às ruas e ignora isolamento contra vírus

Divulgação Mapa feito pela In Loco mostra só três municípios (em verde) em que a maioria da população ficou em casa no dia primeiro

Mais da metade da população de Mato Grosso do Sul (52,8%) saiu às ruas na quinta e apenas 47,2% ficaram em isolamento social, apesar das recomendações das autoridades de saúde para que as pessoas fiquem em casa para evitar o coronavírus e uma possível superlotação e colapso do sistema de saúde. Os dados são de mapeamento da empresa tecnológica In Loco em parceria com o Governo do Estado, divulgados hoje. Das 79 cidades do estado, em apenas três, marcadas em verde no mapa acima, a maioria da população ficou em casa no dia anterior: Jateí (74,5%), Bela Vista (73,7%) e Corumbá (69,2%). Na cor vermelha, duas cidades lideraram os índices de pessoas nas ruas: Japorã, onde só 35,3% ficaram em casa; e São Gabriel do Oeste, com 36,1% em isolamento. Em Campo Grande, mais da metade da população (51,4%) foi às ruas ontem e 48,6% ficaram em casa. Vale citar que reportagens apontam que na maioria das cidades, das pessoas que vão às ruas, boa parte não respeita regras de distância uma das outras. E com a abertura gradativa do comércio prevista para a semana que vem na Capital e em outras cidades, a expectativa é de que esse movimento seja ainda maior.