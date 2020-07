Laboratório diz que medicamento reduz em até 79% forma grave de Covid

Ilustração Reprodução Em testes iniciais, medicamento à base de interferon beta deu resultados positivos diz laboratório

O laboratório britânico Synairgen anunciou ontem em seu site (veja aqui) que testes preliminares de um medicamento chamado SNG001 com 101 pacientes, feitos pela Universidade de Southaptom, teriam reduzido em 79% do risco de desenvolver uma forma grave da Covid-19, em comparação aos que receberam placebo. O remédio inalado usa interferon beta, uma proteína natural que está envolvida na resposta do organismo aos vírus. Três dos pacientes (6%) tratados com placebo morreram, enquanto não houve mortes entre aqueles que foram tratados com SNG001. Realizado em uma amostra relativamente pequena de pacientes, o estudo ainda não teve revisão por pares. "Os resultados confirmam nossa crença de que o interferon beta tem um enorme potencial como tratamento inalatório para restaurar a resposta imune dos pulmões, melhorando a proteção, acelerando a recuperação e combatendo o impacto do vírus Sars-CoV-2", afirma no comunicado o professor Tom Wilkinson, que liderou o estudo.