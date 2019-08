Kajuru apela ao STF para investigar o... STF

Fotos Reprodução Gilmar Mendes será o relator do pedido de Kajuru para que o STF obrigue Alcolumbre a desengavetar a Lava Toga

O senador goiano Jorge Kajuru (sem partido) entrou com um mandado de segurança no Supremo para tentar obrigar o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) a desengavetar o pedido de instalação da CPI da Lava Toga, que mira principalmente os ministros do próprio STF, diz o Lauro Jardim em Blog no O Globo. "O pedido será relatado por Gilmar Mendes, a quem Kajuru já chamou publicamente de 'bandido, corrupto, safado, ordinário e ladrão'", diz o colunista. Diante do inusitado pedido do Kajuru, já tem leitor imaginando... "só falta o Gilmar autorizar".

