Justiça manda Netflix tirar do ar especial de Natal da produtora Porta dos Fundos

Divulgação Fábio Porchat e Gregório Duvivier no 'Especial de Natal Porta dos Fundos: A primeira tentação de cristo'

O desembargador Benedicto Abicail, da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, determinou ontem que a Netflix retire do ar o "Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo", além de trailers, making of, propagandas, ou qualquer alusão publicitária ao filme. A produtora Porta dos Fundos deve se abster de autorizar a exibição ou divulgação do especial por qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 150 mil. A decisão liminar atende pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e vale até o julgamento do mérito pelo TJRJ. O programa insinua que Jesus teve uma experiência homossexual ao passar 40 dias no deserto. Na decisão, o desembargador Benedicto Abicair diz que as liberdades de expressão, artística e de imprensa são primordiais e essenciais na democracia, mas "não podem elas servir de desculpa ou respaldo para toda e qualquer manifestação, quando há dúvidas sobre se tratar de crítica, debate ou achincalhe" e diz que a sociedade brasileira é "majoritariamente cristã", argumentando que a decisão serviria para "acalmar ânimos". Conforme O Globo, o ministro do Supremo, Marco Aurélio, classificou a decisão como "censura", sem amparo na Constituição, e disse que ela deve ser derrubada pelos tribunais superiores. "É uma barbaridade. Os ares democráticos não admitem a censura", afirmou.

