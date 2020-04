“Isso não é uma gripezinha, é de arrebentar a boca do balão” diz senador Nelsinho Trad

Larissa Almeida, da assessoria Nelsinho no apartamento em Brasília durante a sessão remota do Senado ontem

"Só lhe asseguro uma coisa, isso não é gripezinha, é de arrebentar a boca do balão", disse Nelsinho Trad (PSD-MS) ao jornal Valor Econômico, ao ser indagado sobre as manifestações do presidente Jair Bolsonaro pela reabertura de empresas em defesa de empregos e da economia. "Muita calma nessa hora: problemas na economia surgirão, fazendo ou não o isolamento social, mas será possível reagir a eles no momento adequado" acrescentou o senador. "Precisamos combater o vírus, não o presidente!". Sentindo-se recuperado desde que contraiu o vírus após integrar a comitiva presidencial que visitou os EUA, Nelsinho contou que, para assegurar a cura, seguiu "rigorosamente e disciplinadamente" o protocolo médico. Embora sinta-se bem, ele segue no apartamento funcional em Brasília e fará novos exames na quinta-feira para poder voltar a Campo Grande.

