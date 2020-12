Fazendeiro de MS oferece R$ 10 mil a quem devolver ou achar seu cachorro

Divulgação PerfilNews O cão da raça boxer, de apenas sete meses, desapareceu de fazenda à margem da BR-158

Um fazendeiro de Três Lagoas anunciou neste sábado pelo site PerflNews, da cidade, R$ 10 mil de recompensa a quem devolver ou der informação que o leve a encontrar seu cachorro da raça Boxer. O animal desapareceu da Fazenda Laço de Ouro, à margem da BR-158 sentido Três Lagoas - Brasilândia no dia 15 de novembro, quando funcionários foram à cidade votar nas eleições municipais. O dono, que pediu ao site para não ser identificado, acredita que algum viajante possa ter encontrado o cão próximo à rodovia e levado; ou que o animal, de apenas sete meses de vida, tenha entrado em alguma outra propriedade da região e não conseguiu achar o caminho de volta. A princípio ele oferecia R$ 500. Dobrou para R$ 1 mil, depois para R$ 2 mil e agora, 25 dias depois, oferece R$ 10 mil para ter de volta o cachorro. Quem tiver informações deve ligar para o site (67) 98435-2479 ou falar no messenger do Perfil News ou do jornalista Ricardo Ojeda, dono do jornal, no Facebook.

