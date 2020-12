Familiares se despedem hoje da atriz Nicette Bruno, vítima de covid-19

Reprodução de vídeo Nicette Bruno (1933 - 2020)

Familiares e amigos se despedem hoje em cerimônia reservada da atriz Nicette Bruno, falecida ontem aos 87 anos, dias depois de internada com covid-19 na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O corpo será cremado no cemitério da Previdência e as cinzas serão levadas ao jazigo da família no cemitério da Consolação, em São Paulo, onde foi sepultado em 2014 seu marido, o ator Paulo Goulart, com quem foi casada por quase 60 anos. Desde o início da pandemia, a atriz evitava sair de casa, mas foi infectada com a visita de um parente que não sabia que estava com o vírus, disse à revista Quem sua filha e atriz Beth Goulart. Nascida em Niterói (RJ) em 7 de janeiro de 1933, Nicette Xavier Miessa começou atuar aos 4 anos em um programa infantil na Rádio Guanabara. Aos 14 já era atriz profissional na Companhia Dulcina-Odilon de teatro. Aos 19 conheceu Paulo Goulart, com quem casou dois anos depois. Tiveram três filhos, todos atores: Beth, Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno. Sem nunca deixar o teatro onde recebeu vários prêmios, começou na TV com a primeira emissora do país, a Tupi, em 1950. Atuou na Excelsior, na Continental e foi para Globo em 1983 onde participou de novelas e programas como o Sítio do Pica Pau Amarelo, onde viveu a Dona Benta. (Com G1)

