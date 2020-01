Excesso de confrontos da OAB com governo de Bolsonaro geram críticas internas

Fotos Divulgação Santa Cruz extrapola limites na opinião de Mansour, para quem a OAB deve defender a sociedade e os advogados

As desavenças públicas do presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, com o presidente Jair Bolsonaro e integrantes de sua equipe, como o ministro Sérgio Moro (Justiça), que ocorrem desde o início do atual governo, dividem lideranças da Ordem entre os que apoiam a postura de embate e os que avaliam haver um posicionamento ideológico ruim para a entidade em um cenário polarizado, conforme a Folha de S.Paulo (leia aqui). Ouvido pelo jornal, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche, disse que Santa Cruz extrapola limites ao criticar tão abertamente Bolsonaro. "A instituição tem um posicionamento claro, que é a defesa da sociedade e das prerrogativas profissionais. Fora disso vai para o campo partidário-político", afirmou.

OAB apura se advogados são beneficiados por startups contra empresas aéreas

'Se a gente entender que tem um cartel de advogados sendo beneficiados, vamos pra cima deles', disse Ary Raghiant Neto

A OAB nacional apura a atuação de cerca de 50 advogados que teriam sido favorecidos por startups chamadas de "lawtechs" que "compram" processos de clientes lesados por empresas aéreas em troca do direito de ficar com as indenizações estipuladas pela Justiça. "Se a gente entender que tem um cartel de advogados sendo beneficiados, vamos pra cima deles", diz o corregedor da OAB nacional, Ary Raghiant Neto, em nota publicada hoje pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. "Não estamos contra o consumidor ou contra o advogado. Queremos proteger o mercado", acrescentou Raghiant, que é conselheiro federal da OAB por Mato Grosso do Sul. Conforme a coluna, a OAB recebeu em novembro representantes de companhias aéreas descontentes com a ação dessas startups. Do outro lado, o conselheiro da associação brasileira de lawtechs, Antônio Maia, que também é advogado, afirmou ao jornal que a OAB está "se deixando impactar por lobby" ao "defender empresas contra advogados".

